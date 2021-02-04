洛阳9家企业入选全省制造业“头雁”

17日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，河南省制造强省建设领导小组办公室近日发文，公布2021年全省制造业头雁企业名单，我市9家企业入选头雁企业，入选数量位居全省第二；6家企业入选重点培育头雁企业。 17日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，河南省制造强省建设领导小组办公室近日发文，公布2021年全省制造业头雁企业名单，我市9家企业入选头雁企业，入选数量位居全省第二；6家企业入选重点培育头雁企业。 ●2021年省制造业头雁企业 中信重工机械股份有限公司 中国一拖集团有限公司 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 洛阳LYC轴承有限公司 洛阳龙鼎铝业有限公司 万基控股集团有限公司 中航光电科技股份有限公司 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 中钢洛耐科技股份有限公司 ●2021年省制造业重点培育头雁企业 河南万基铝业股份有限公司 中航锂电(洛阳)有限公司 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 普莱柯生物工程股份有限公司 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 河南通达电缆股份有限公司 下一页 尾页 [1] [2]