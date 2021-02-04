洛阳9家企业入选全省制造业“头雁”

17日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，河南省制造强省建设领导小组办公室近日发文，公布2021年全省制造业头雁企业名单，我市9家企业入选头雁企业，入选数量位居全省第二；6家企业入选重点培育头雁企业。
17日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，河南省制造强省建设领导小组办公室近日发文，公布2021年全省制造业头雁企业名单，我市9家企业入选头雁企业，入选数量位居全省第二；6家企业入选重点培育头雁企业。
17日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，河南省制造强省建设领导小组办公室近日发文，公布2021年全省制造业头雁企业名单，我市9家企业入选头雁企业，入选数量位居全省第二；6家企业入选重点培育头雁企业。
●2021年省制造业头雁企业
中信重工机械股份有限公司
中国一拖集团有限公司
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
洛阳LYC轴承有限公司
洛阳龙鼎铝业有限公司
万基控股集团有限公司
中航光电科技股份有限公司
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
中钢洛耐科技股份有限公司
●2021年省制造业重点培育头雁企业
河南万基铝业股份有限公司
中航锂电(洛阳)有限公司
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司
普莱柯生物工程股份有限公司
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
河南通达电缆股份有限公司
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605