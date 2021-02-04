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养老护理高手过招 这项技能大赛很有意义
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 19:43

　　17日，由洛阳市民政局、市人力资源和社会保障局主办的全国养老护理职业技能大赛洛阳赛区(选拔赛)正式启动，来自我市各县区72名养老护理高手在为期两天的比赛中同场竞技，成绩优异者将代表我市征战省级选拔赛，并力争晋级全国总决赛。

裁判员宣誓

　　启动仪式结束后，主办方组织了理论知识考试，操作技能考试将于18日在九如城康养中心举行。

　　据悉，本次选拔赛设置了个人奖、团体奖、突出贡献奖以及其他奖项，将在比赛之后揭晓，结果将于近日公布。

　　洛阳市民政局三级调研员于晓惠说，职业技能大赛的开展，既有利于集中展现一线养老护理员的工匠精神和动人风采，提升其社会认同度和美誉度，又有利于选拔高技能人才、激励技能人才成长，实现以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建，激发大家“学技术、练本领、比技能”的热潮。

理论知识考试

　　记者了解到，本次选拔赛是响应民政部、人力资源社会保障部联合发布的《关于举办全国养老护理职业技能大赛的通知》，旨在加强我市养老服务人才队伍建设。

　　全国养老护理职业技能大赛是我国养老服务领域首次举办的竞赛规格最高、参与人数最多、技能水平最高、影响力最广的职业技能大赛，比赛内容以《养老护理员国家职业技能标准(2019年版)》三级/高级工及以上知识和技能要求为基础。

　　赛前，主办方成立了行业专家团，多次召开专题会，并对各县区的裁判员进行专业培训。今年7月中旬，我市各县区级选拔赛正式启动，经过多日的激烈角逐，72名选手从各县区选拔赛中脱颖而出，成功晋级市级选拔赛。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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