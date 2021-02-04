中秋假期，洛阳多家博物馆周一正常开放

17日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，今年中秋假期，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳周公庙博物馆、考古博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳仓窖博物馆等洛阳多家博物馆、纪念馆取消周一闭馆，20日面向公众正常开放。 17日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，今年中秋假期，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳周公庙博物馆、考古博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳仓窖博物馆等洛阳多家博物馆、纪念馆取消周一闭馆，20日面向公众正常开放。 同时，不少博物馆还推出了免费讲解服务，如您有需要可咨询现场工作人员。按照常态化疫情防控要求，请大家到各博物馆、纪念馆参观时，携带身份证并主动出示健康码，参观过程中请自觉全程佩戴口罩。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 张路路 文/图)