严查！洛阳交警部门专项整治农用车违法载人、酒驾醉驾等

“双节”临近，昨日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交警支队获悉，市交警部门将根据秋冬季道路交通特点，针对农用车违法载人、酒驾醉驾等交通违法行为，深入开展专项整治行动。 “双节”临近，昨日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交警支队获悉，市交警部门将根据秋冬季道路交通特点，针对农用车违法载人、酒驾醉驾等交通违法行为，深入开展专项整治行动。 市交警支队相关负责人说，目前，中秋、国庆临近，农村迎来秋收秋种农忙季节，群众探亲、旅游出行意向增多，工业农业生产运输活跃，客货车辆“三超一疲劳”，货车、农用车、三轮车违法载人，酒驾醉驾等交通违法高发易发，道路交通安全面临严峻形势。 专项整治行动中，交警部门将以农村地区和城郊接合部为重点区域，以面包车、货车、三轮车、拖拉机为重点车辆，以通往农村田地、果园菜园、养殖场、厂区工地的主要通道为重点道路，以“一早一晚”特别是每天5时至8时、17时至20时为重点时段，严查客货车辆“三超一疲劳”，货车、农用车、三轮车违法载人，酒驾醉驾，不按规定使用安全带、佩戴头盔等交通违法行为。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)