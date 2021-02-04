从洛阳“飞”向全国最多的是蝎子和牡丹，“飞”来最多的除了海鲜还有鲜花【视频】

17日上午，市民王先生在洛阳北郊机场新落成的货运库营业厅办完相关手续后，他向广州发运的药材货物停靠在货运库始发库已检区——近日，机场新货运库运营投用，实现最高每年8600吨的货运吞吐能力。

17日上午，市民王先生在洛阳北郊机场新落成的货运库营业厅办完相关手续后，他向广州发运的药材货物停靠在货运库始发库已检区——近日，机场新货运库运营投用，实现最高每年8600吨的货运吞吐能力。

“新货运库的使用面积是已停用的老货运库的5倍，实现了跨越式发展。”据该机场运输管理部货运分部经理刘东方介绍，作为洛阳北郊机场改扩建二期工程的最后一个建设项目，新货运库大幅改善了货物发运高峰期的拥堵现象。老货运库于1987年投产，总面积375平方米，已使用了34年来。