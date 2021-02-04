洛报融媒带您看项目(14)：华久氢能一体化项目 未来可将氢气提纯至99.999%

项目位于洛阳市孟津区吉利华阳产业集聚区，项目总用地80亩，投资3.068亿元，一期建设高压氢年产3700吨，计划于2021年12月建成投产。二期建设液氢年产2700吨、高压氢年产3700吨，计划2022年12月投产。

项目名称

华久氢能一体化项目

项目简介

项目位于洛阳市孟津区吉利华阳产业集聚区，项目总用地80亩，投资3.068亿元，一期建设高压氢年产3700吨，计划于2021年12月建成投产。二期建设液氢年产2700吨、高压氢年产3700吨，计划2022年12月投产。

一线见闻

13日下午，华久氢能一体化项目现场一派繁忙景象。随着多台设备运至厂区进入安装阶段，这个国内规模最大的商业化民用氢气项目建设不断提速，预计将在年内实现投产。

作为最清洁的能源之一，氢能是连接化石能源和可再生能源的重要桥梁，在我国碳达峰、碳中和进程中扮演着举足轻重的重要角色。去年我国氢能产量和消费量均突破2500万吨，成为世界第一制氢大国。

“作为推进氢能产业的重要载体，我们项目就是河南省2021年氢能产业‘补短板’重点推进的项目之一，也是我市建设氢能基地、打造氢能产业的重要环节，将推动洛阳产业在‘氢装上阵’中奋勇争先。”华久氢能源(河南)有限公司总经理雷耀彩自豪地说。

由洛阳炼化有限责任公司建设的济源——吉利管道氢气资源为项目推进提供了重要依托。该管道全长25公里，年输气量10.04万吨，是目前国内输气量最大、运输距离最长的氢气管道。

在设计上，华久氢能一体化项目采用国际领先的液氢技术和装备，自动化程度高，运用先进的控制系统，装置安全、可靠、经济、高效，有望在未来实现“黑灯生产”。

此外，凭借新引进的提纯设备，未来项目在生产中可将氢气纯度从99.99%提升至99.999%，从而为对氢气纯度要求很高的冶金、陶瓷、电子、玻璃、航天航空等行业提供对应产品。

值得一提的是，发展氢能项目，对于构建燃料电池和汽车氢燃料供应体系具有重要意义。项目主体公司目前正在积极筹划综合能源站建设及氢燃料电池汽车推广事宜。

届时随着氢能一体化项目顺利投产，未来其高压氢、液氢产品将为周边约1500公里范围内的地市提供绿色能源，同时推动我市新能源汽车产业实现进一步提升。

后期展望

项目建成后可实现年产值2.9亿元，利税2000多万元，打造中西部地区有影响力的氢能综合利用服务商和资源供应商，有力带动本地社会经济、运输、服务等产业发展，对生态环境保护、发展绿色经济，推动我市建设氢能制造基地具有积极促进作用。(洛报融媒记者 王雨 陈曦 文/图/视频 通讯员 郑占波 乔雯娟)