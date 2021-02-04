明天，龙门石窟精美文物首次走进上海

明日，龙门石窟精美文物首次走进上海，在上海大学博物馆的《铭心妙相：龙门石窟艺术对话特展》上，和大家见面。

明日，龙门石窟精美文物首次走进上海，在上海大学博物馆的《铭心妙相：龙门石窟艺术对话特展》上，和大家见面。

27件来自龙门石窟研究院的特藏文物和16件当代艺术作品连接历史与现实，上演一场跨越时空的奇妙对话，进而重新诠释传统之美，让观众近距离感知中国传统文化的古朴厚重。

此次在上海首展的展品中，既有唐朝立佛、唐朝坐佛等国家一级文物，还有在此前广东博物馆、深圳博物馆等地展览时深受欢迎的古阳洞三大龛3D打印复制展品、万佛洞前室南壁观音像3D打印复制展品等。值得关注的是，此次展出的一件唐朝佛立像，首次在国内展出，这尊高214厘米的佛立像宝相庄严，神情肃穆，颇有盛唐气象。

另外，来自9位当代艺术家的16件艺术作品，例如现代绘画、装置艺术等，将和这些精美的文物一起，呈现艺术从传统到现代的传承与创新。

这次展览由上海大学和河南省文物局主办，上海大学博物馆和龙门石窟研究院承办，展览时间将从9月18日持续至明年的1月8日。

如果您想欣赏这场展览，可以扫下方二维码，在明天下午的两点至三点半之间收看直播。(洛报融媒记者 李砺瑾/文 图片由上海大学博物馆提供)