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中国网络文学影响力榜（2020年度）发布　洛阳青年作家上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 17:12
“会说话的肘子”任禾 资料图

　　17日，洛报融媒记者从洛阳市文联获悉，中国作家协会主办的中国网络文学影响力榜(2020年度)发布，洛阳青年作家“会说话的肘子”创作的《第一序列》入选网络小说影响力榜。

　　影响力榜包括四项：网络小说榜、IP改编榜、海外影响力榜以及针对“90后”作家的新人新作榜。经过严格初评、复评、终评和网络投票，24部网络文学作品和4位新人作家上榜。

　　网络小说榜上榜作品既有《北斗星辰》《大国战隼》等反映现实题材创作成就的作品，也有《汉阙》等优秀历史题材小说，又有《第一序列》等科幻力作，导向正确、题材丰富、质量上乘。

　　《第一序列》是一部科幻题材小说，讲述了小说主人公任小粟偶然获得超自然能力，并通过吸收正能量一步步改变世界的故事。

　　2020年8月31日，《第一序列》永久入藏国家图书馆。此外，该作品还入选中国作家协会2020年网络文学重点作品扶持选题。

　　“会说话的肘子”原名任禾，生于1990年，洛阳人，现为阅文集团“白金作家”(业内含金量最高的网络作家)。2016年3月，他开始在起点中文网上连载小说，目前已创作完成《英雄联盟之灾变时代》《我是大玩家》《大王饶命》《第一序列》等4部作品。其新作《夜的命名术》正在起点中文网上连载，5部作品的总字数超过1000万字。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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