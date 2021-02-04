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好消息！中秋、国庆“双节”驾考不打烊 预计投放考试计划449场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2021.09.17 13:49

洛阳市公安局交通警察支队
关于中秋、国庆“双节”假期开展驾驶人考试工作的公告

　　为最大程度缓解汛情疫情对我市驾考工作的影响，将洛阳公安交警“我为群众办实事”活动引向深入，全面回应民意呼声，洛阳市公安局交警支队在9月份公布的“全部考场、全科目类型、全工作时段”、“增加中午服务时间、当日业务不完结增加延时服务时间、周末节假日增加热点科目考试场次”的“三全三增”驾考服务基础上，全面启动中秋、国庆“双节”假期开展驾驶人考试大服务活动。现将有关情况公告如下：

　　具体安排

　　(一)“中秋节”假期期间在城市区范围内，于19日、20日连续两天投放全科目考试计划107场，投放考试3822人次。

　　(二)9月22日至9月30日期间在全市范围(含各县区)内已投放的210场考试计划中增加投放考试11550人次(含25日法定休息日)。

　　(三)“国庆节”假期期间在全市范围(含各县区)内，于10月1日至7日对热点考试场次集中投放全科目考试计划132场，投放考试10102人次。

　　9月19日至10月7日，“双节”假期驾考服务活动期间，预计投放考试计划449场，增加考试人数2.5万余人次。广大考生可以通过互联网交管“122”平台、手机交管“12123”APP进行考试预约。

　　(一)请广大考生提前做好考前准备，及时关注洛阳交警官方媒体发布信息，合理安排自己的约考时间和适应性模拟时间；

　　(二)“双节”驾考期间，广大考生仍要高度重视考场疫情防控要求，按照预约的场次和时间前往，不要过早到达考场，服从考场工作人员安排，最大限度避免发生疫情防控风险；

　　(三)我市将继续保持扩大考试预约“绿色通道”投放力度，考试证明即将到期的考生和已完成延期证明的考生，请抓住有利时机，充分利用各科目“绿色通道”有利条件，尽快完成考试；

　　交警支队驾管所全体考试员和工作人员将全力做好服务工作，祝全市考生考出优异成绩！

　　洛阳市公安局交通警察支队

　　 2021年9月17日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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