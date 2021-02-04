注意！22日13时，陆浑水库总干渠渠首闸将开闸通水

洛报融媒记者17日从河南省陆浑水库管理局获悉，22日13时，陆浑水库将开启总干渠渠首闸，向伊川、汝阳等地供水约9天，引水流量15至25立方米每秒。

渡槽抢修

洛报融媒记者17日从河南省陆浑水库管理局获悉，22日13时，陆浑水库将开启总干渠渠首闸，向伊川、汝阳等地供水约9天，引水流量15至25立方米每秒。

水源从渠首闸口流出后，将沿总干渠、东一干渠、东二干渠流经嵩县、汝阳、伊川等地，为伊川、汝阳产业集聚区供水。

为确保输水安全，河南省陆浑水库管理局相关负责人提醒，放水期间，总干渠下游沿线居民不要到渠中、渠边、跨渠桥梁上游泳、打闹、玩耍。沿渠道路、生产桥、堤坝、渡槽等工程将严禁电动车、机动车等车辆通行。若您发现涉水险情请致电0379-110 68491099(总干渠)， 68559007(东一干渠)。(洛报融媒记者 王雨 通讯员 李智波)