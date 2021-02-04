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逐支部观摩 整单位提升——洛阳检察院开展党建观摩活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.09.17 17:20

　　近日，洛阳市人民检察院到宜阳县检察院组织开展“逐支部观摩 整单位提升”党建观摩活动。市院党组副书记、副检察长樊立兵，机关党委专职副书记党文军以及机关各支部书记等26人参加观摩活动。宜阳县委常委、政法委书记赵珂，宜阳县检察院党组书记、检察长卢致远等陪同观摩。

　　观摩组一行参观了宜阳县检察院党史教育、以案促改、家风家训馆等党建阵地，查阅了支部“三会一课”记录，详细了解宜阳县检察院党建阵地建设、党员组织生活、党员教育管理等方面的情况。

　　参观结束后，观摩组一行在宜阳县检察院召开市检察院“逐支部观摩 整单位提升”党建观摩座谈会。

　　会上，赵珂介绍了宜阳县政法工作有关情况；卢致远汇报了宜阳县院“党建+”模式及取得的成效。党支部书记代表分别围绕规范党支部组织生活会、“五星支部”创建等工作进行交流发言。随后，党文军向与会人员分享了近年来市院机关党建工作的经验做法。

　　樊立兵对宜阳县检察院党建工作给予充分肯定，并就进一步加强全市检察机关党建工作提出要求。要结合检察工作实际，深入学习，认真思考，大胆探索，尤其是要加强民事、行政和公益诉讼检察监督工作的探索，拿出行之有效的办法措施，切实树立检察监督权威，实现党建工作与业务工作的深度融合。要聚焦主责主业抓党建，认真落实省检察院“争先进、创一流”工作要求，坚持党建引领，聚焦主责主业，聚焦主要业务指标，聚焦工作短板弱项，认真分析研判，采取有效措施，实现业务工作全面提升，以党建工作高质量推动检察工作高质量。要瞄准市委巡察反馈意见整改抓党建，进一步夯实整改责任，明确时间节点，细化整改重点，扎实有效推动整改事项落地见效，推动检察机关党建工作水平进一步提升，以巡察反馈意见整改成效展现党建工作成效。（通讯员/刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁 ]
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