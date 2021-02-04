洛阳市检察院党组书记、检察长吴志军列席市中级人民法院审委会

为更好地履行法律监督职责，近日，市检察院党组书记、检察长吴志军依法列席市中级人民法院审委会，市检察院党组成员、副检察长陈红伟陪同列席。

为更好地履行法律监督职责，近日，市检察院党组书记、检察长吴志军依法列席市中级人民法院审委会，市检察院党组成员、副检察长陈红伟陪同列席。

此次审委会审议了陈某贷款诈骗一案，吴志军就这起案件的犯罪事实、案件定性及社会危害性发表了检察意见。

吴志军指出，被告人陈某贷款诈骗案是河南省在防范化解系统性金融风险工作中发现、查处的一起重大经济犯罪案件。该案的办理是检察机关落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》的体现，也是落实省委、省政府、市委、市政府从严整治金融秩序、大力化解系统性金融风险的体现。

吴志军强调，全市检察机关要加强与法院的沟通交流，形成良性互动的工作格局。要坚持列席审委会工作常态化，不断提升法律监督质效，全力服务我市经济社会高质量发展。（通讯员/刘晗）