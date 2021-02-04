选择司法鉴定机构太难？看洛阳中院如何破解难题

为切实把营造良好法治化营商环境融入司法鉴定办案的全过程，不断提升人民群众对法院工作的满意度，洛阳中院技术处面对司法鉴定的新形势、新要求，不断创新思维，对于标的额较大的案件，建立与鉴定机构沟通协商平台，引入竞争性机制确定鉴定机构，切实减轻当事人诉累，提高案件审判效率。

当前司法鉴定在诉讼中出现的频率越来越高,但是面对纷繁复杂的鉴定机构,当事人又该如何选择？

为切实把营造良好法治化营商环境融入司法鉴定办案的全过程，不断提升人民群众对法院工作的满意度，洛阳中院技术处面对司法鉴定的新形势、新要求，不断创新思维，对于标的额较大的案件，建立与鉴定机构沟通协商平台，引入竞争性机制确定鉴定机构，切实减轻当事人诉累，提高案件审判效率。

在一起建设工程施工合同纠纷案件中，由于双方当事人矛盾突出且涉案标的额较大、鉴定费用高，为顺利推进鉴定工作，洛阳中院技术处为了切实减少双方诉累，在提高鉴定质效的同时尽可能降低鉴定费用，决定利用“竞争性机制”确定鉴定机构。

在充分听取双方意见并征得其同意后，由双方在鉴定机构名册中协商出四家甲级工程造价鉴定机构，技术处干警当场就案件所涉及的工程量、施工内容、施工情况及存在的争议事项等问题逐一与四家鉴定机构负责人进行现场沟通，听取机构对该鉴定事项的初步看法及鉴定费用报价情况，并当场反馈双方当事人。

双方经过协商，最终一致确定合适的机构进行鉴定，为后续鉴定、案件审判跑出“加速度”。

惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。洛阳法院将深入践行为民服务宗旨，立足方便当事人诉讼需求，全力为人民群众提供高效、便捷、安全的司法服务，让人民群众感受到看得见、摸得着的公平正义。（通讯员/王雨潇）