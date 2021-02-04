原洛栾快速通道修复养护工程启动 已实施交通管制

17日，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，243省道渑邓线嵩县旧县河南至嵩县与栾川县交界段修复养护工程启动，目前已实施交通管制。
17日，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，243省道渑邓线嵩县旧县河南至嵩县与栾川县交界段修复养护工程启动，目前已实施交通管制。
17日，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，243省道渑邓线嵩县旧县河南至嵩县与栾川县交界段修复养护工程启动，目前已实施交通管制。
243省道渑邓线即原洛栾快速通道，是洛阳重要的南北干线公路之一。该线全长9.655公里，为二级公路，设计时速为60公里，改建于2003年。目前，该路段路面出现纵横向裂缝、块状裂缝、车辙、坑槽等病害，整体使用性能下降严重，亟须修复。
此次修复路段长度为8.514公里，工程起于旧县镇河南村，止于嵩县与栾川县交界处，计划今年年底完成修复养护。另外，沿线朱凹大桥、老道沟桥、牛头沟大桥、东岭大桥危桥维修加固工程也已启动，工期4个月。
施工期间，过往车辆最好提前绕行高速公路等，若进入施工路段，须服从现场交通管制，按照交通标志指示通行。(洛报融媒记者 赵硕 文/图)
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