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洛阳发布“双节”市场价格提醒告诫函 酒店等不得随意涨价
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 11:21

　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，国庆中秋将至，为了规范市场价格秩序，维护消费者合法利益，防止发生各类价格违法行为，该局对全市各经营者及相关单位发布双节期间市场价格提醒告诫函。

　　一、各经营者及相关单位应严格遵守《中华人民共和国价格法》和《关于商品和服务实行明码标价的规定》《禁止价格欺诈行为的规定》等价格法律、法规及政策，自觉增强社会责任感，切实加强价格自律管理。

　　二、各经营者及相关单位要遵循公平、合法、诚实信用的定价原则，为消费者提供价格合理的商品和服务。

　　三、经营者所有上架商品或提供的有偿服务，必须明码标价。特殊难以上架的季节性商品，要有显著的、能让消费者看到的价格标识。

　　四、经营月饼等节日食品，提倡明码实价，不搞标高售价、过度包装等虚假、浮夸销售行为。

　　五、各客运公司、车站、景区等，应树立良好的窗口形象，要认真遵守价格法律法规，严格执行价格政策，做好价格公示工作，自觉接受群众监督。

　　六、旅游景点要做好收费项目、收费标准公示工作。执行政府定价、政府指导价的旅游景点门票价格应严格执行优惠、减免措施。不得有强行销售联票、强制代收保险费以及其他乱加价、乱收费行为。

　　七、宾馆酒店、餐饮业、洗车场、家政服务、美容美发场所等服务行业，经营者节日期间应履行价格承诺，不得随意涨价。严禁事后收取未标明的费用欺诈消费者。

　　八、实行政府定价、政府指导价的停车场严禁超标准收费或变相多收费。各停车场按规定实行明码标价，并在标价牌上，标明收费标准、计费方式、价格投诉举报电话等内容，同时，把标价牌公示到停车场入口处和缴费地点的显著位置，实行亮牌收费。

　　如果您发现经营有价格违法行为，请及时拨打12315服务热线进行投诉举报，市场监管部门将依法依规进行处罚。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真 吴晓潇 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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