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教育、健康、小额贷……新安县156项服务乡村群众事项“码”上办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 11:21

新安县懈寺村村民正在家门口扫码查阅便民服务政策

　　新安县磁涧镇江沟村农户仝长明，因肾病手术无法外出务工，今年7月通过手机扫码进入“洛阳市智慧乡村信息系统”申请了突发严重困难户和创业小额贷款，镇村干部看到信息后立即入户核实，当月就按照流程将其纳入监测对象，并帮助其申请了4口人的低保和5万元的小额贷款。

　　今年以来，新安县把智慧乡村基层数字化建设作为持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的重要抓手，依托“洛阳市智慧乡村系统”基层数字化模块推行政务“码”上办，156项便民服务手机端全流程办理。

　　今年5月，磁涧镇江沟村试运行“‘码’上办理”以来，共有19位村民通过手机扫码申请办理便民服务，业务包括了教育、健康、小额贷款、就业等民生事项。而这些业务的办理，村干部先审核，发现有材料缺失的及时告知，遇到不会操作的代为办理。“基本上材料提交到村里就行了，剩下的事村里都给代办了。”邓开拓高兴地说。

　　新安县磁涧镇江沟村驻村第一书记李鹏介绍，推行洛阳市智慧乡村信息系统基层数字化建设以来，农户不仅可以足不出户申请办理便民服务事项，还可以对43个行业部门进行咨询、提出建议，与反映的问题一起“一键直达”责任单位，实时反馈问题、查看各级公示公告，实现了“指尖上信息互通、手掌中实时监督”，办事效率提高了很多。

　　作为智慧乡村基层数字化建设试点县，新安县今年4月初开始从近2000项服务事项中梳理出了11类156项与乡村群众密切相关的事项，纳入智慧乡村信息系统，农户只需要扫描二维码打开便民服务，便可了解需要办理事项的受理范围、办理电话、办理地点、所需资料、办理流程、办理时限、以及下载表格附件等。

　　目前，新安县273个行政村的村民信息已全部导入洛阳市智慧乡村信息系统，各村把系统二维码印制在便民服务连心卡上，发放至所有农户。“扫一下农户二维码，还能够看到农户的基本信息，例如，哪一年脱贫、获得过什么荣誉、什么时候进行了改厕、享受过哪几类政策等等，信息都很清楚，对于乡村振兴和防返贫意义重大。”新安县乡村振兴局局长陈伟东说。(洛报融媒记者 李鹏 通讯员 高月 侯艳艳 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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