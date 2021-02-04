洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

暖心！今后，听障人士来此办事可免费使用助听器【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 11:21

　　17日上午，家在洛阳市玻璃厂路附近的市民李先生来到西工区政务服务中心残联窗口办理业务。“这里的助听器您可免费使用。”看到李先生正准备从包中掏出笔和纸写字交流，工作人员一边说一边配合手势向他示意。

　　在戴上助听器后，李先生和工作人员的交流效率提高许多，15分钟不到就完成了办理。临走之前，他笑着向工作人员点头示意，表达感谢。

　　“我们希望能够推动助听器在服务办事窗口的普及。”该中心相关负责人说，根据全国文明城市测评体系中“对视力残疾人和听力残疾人提供信息无障碍服务”要求和部署，他们对完善服务中心无障碍信息交流环境进行了探索，“目前，我们在服务中心咨询总服务台和残联窗口明显位置都新配备有助听器，以及视力、听力残疾人无障碍信息服务指示牌。”

　　下一步，西工区政务服务中心将继续提高无障碍设施普及率、提升无障碍设施规格，助力营造“首善有爱、环境无碍”的社会氛围。(洛报融媒记者 王若馨 通讯员 符婉冰 石珊珊 文/图/视频)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·儿科专家提醒：孩子不小心掉下床 家长先别急着抱起
  • ·反复出现不明原因偏头痛者，要警惕心脏卵圆孔未闭
  • ·患镜面舌的她双手发麻、走不稳路 这是缺乏维生素B12
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    新闻排行
  • 中秋节，洛阳这些体育场馆免费开放
  • 市直事业单位招聘！涉及洛阳30个委局5...
  • 洛阳天津路小学课后延时服务让学生看...
  • 全供事业编制！洛阳老城区公开招聘工...
  • 洛阳举办重点企业紧缺人才招聘会 10大...
  • 太造了！飞雪山、越高原，洛阳这种无...
  • 数十只大马蜂飞入居民家中 神鹰救援...
  • 宜阳县贾院村 漫山柿子别样红
  • 拖离！洛阳万达广场周边非机动车别乱...
  • 洛阳第十四届运动会赛事恢复 部分比赛...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    美丽的小白花

    周公路变美了

    大花马齿苋

    夕阳归途
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605