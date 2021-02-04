暖心！今后，听障人士来此办事可免费使用助听器【视频】

17日上午，家在洛阳市玻璃厂路附近的市民李先生来到西工区政务服务中心残联窗口办理业务。“这里的助听器您可免费使用。”看到李先生正准备从包中掏出笔和纸写字交流，工作人员一边说一边配合手势向他示意。

17日上午，家在洛阳市玻璃厂路附近的市民李先生来到西工区政务服务中心残联窗口办理业务。“这里的助听器您可免费使用。”看到李先生正准备从包中掏出笔和纸写字交流，工作人员一边说一边配合手势向他示意。

在戴上助听器后，李先生和工作人员的交流效率提高许多，15分钟不到就完成了办理。临走之前，他笑着向工作人员点头示意，表达感谢。

“我们希望能够推动助听器在服务办事窗口的普及。”该中心相关负责人说，根据全国文明城市测评体系中“对视力残疾人和听力残疾人提供信息无障碍服务”要求和部署，他们对完善服务中心无障碍信息交流环境进行了探索，“目前，我们在服务中心咨询总服务台和残联窗口明显位置都新配备有助听器，以及视力、听力残疾人无障碍信息服务指示牌。”

下一步，西工区政务服务中心将继续提高无障碍设施普及率、提升无障碍设施规格，助力营造“首善有爱、环境无碍”的社会氛围。(洛报融媒记者 王若馨 通讯员 符婉冰 石珊珊 文/图/视频)