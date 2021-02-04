中秋节，可到洛阳市少儿图书馆了解“秋分”习俗

农谚说“一场秋雨一场寒”“白露秋分夜，一夜冷一夜”。23日是秋分节气，洛报融媒采集中心将与洛阳市少儿图书馆联合举办免费节气活动，21日中秋节当天，带小朋友了解秋分的民间习俗。

农谚说“一场秋雨一场寒”“白露秋分夜，一夜冷一夜”。23日是秋分节气，洛报融媒采集中心将与洛阳市少儿图书馆联合举办免费节气活动，21日中秋节当天，带小朋友了解秋分的民间习俗。 农谚说“一场秋雨一场寒”“白露秋分夜，一夜冷一夜”。23日是秋分节气，洛报融媒采集中心将与洛阳市少儿图书馆联合举办免费节气活动，21日中秋节当天，带小朋友了解秋分的民间习俗。 秋分时节，凉风习习，丹桂飘香，蟹肥菊黄，让人好不喜爱。活动当天，洛阳市少儿图书馆的田甜老师将给小朋友讲解秋分节气的特点，并带领大家参观该馆的艺术空间，通过了解杆秤、簸箕、筐等农耕器具，麻、黍、稷、麦、菽等谷物，干花、干蒿、橡壳、松果等自然材料，学习农耕民俗文化，品味秋的韵味，有兴趣的小朋友赶快报名参加吧！ 活动时间：21日上午10点 活动地点：洛阳市少儿图书馆内国学馆(洛龙区开元大道286号会展中心三楼B区) 活动对象：6岁至12岁儿童(配合疫情防控，可免费报10组家庭，报满即止) 报名电话：18638358896 (洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 宁莉 文/图)