全供事业编制！洛阳老城区公开招聘工作人员70名

根据工作需要，经区委、区政府研究，决定面向社会公开招聘全供事业单位工作人员70名。

2021年老城区公开招聘事业单位工作人员实施方案

根据工作需要，经区委、区政府研究，决定面向社会公开招聘全供事业单位工作人员70名。依据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(中华人民共和国人事部第6号令)和《关于做好全省事业单位公开招聘高校毕业生工作有关问题的通知》(豫人社办〔2020〕33号)及省、市事业单位公开招聘有关规定，制定招聘工作方案如下：

一、招聘范围及计划

此次面向社会公开招聘全供事业编制工作人员70名，招聘职位及相关条件详见《2021年老城区公开招聘事业单位工作人员计划表》(附件1)。

二、报考条件

1、具有中华人民共和国国籍，拥护中国共产党的领导，热爱社会主义制度。

2、遵守国家宪法和法律，品行端正，爱岗敬业。

3、具有招聘职位所要求的普通高等教育学历(含经我国驻外使领馆和教育部承认的国外高校学历)。全日制技工院校高级工班、预备技师(技师)班毕业生，可分别参照相对应的同等大专、本科学历报考。

自2017年起，由国家统一下达招生计划的非全日制研究生与全日制研究生学历具有同等法律地位和相同效力。

4、具有招聘职位所要求的专业。对报考专业的审查原则上以毕业证上记载的专业名称为准。专业条件依据教育部和国务院学位办下发的《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》、《普通高等学校本科专业目录》、《学位授予和人才培养学科目录》执行。对于专业目录、学科目录中没有具体对应的自设学科(专业)和境外留学专业，参照主要课程、研究方向、学习内容和职位专业需求等进行审核确定。

5、符合招聘职位所要求的年龄条件。

年龄要求在18周岁以上，30周岁以下指1991年9月1日及以后至2003年9月1日以前出生人员。

年龄要求在18周岁以上，35周岁以下指1986年9月1日及以后至2003年9月1日以前出生人员。

6、报考面向2021年应届毕业生及择业期内未落实工作单位毕业生职位的，须是2019年、2020年、2021年毕业的国家计划内统一招生的普通高校毕业生。

7、身体健康，具备适应职位要求的身体条件，符合体检要求。

8、具有招聘职位要求的其他条件。

9、有下列情形之一的不得报考：

(1)现役军人、未毕业在校生；

(2)刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员；

(3)尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员；

(4)曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为不满5年的人员；

(5)国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。