洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全供事业编制！洛阳老城区公开招聘工作人员70名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 09:52

　　2021年老城区公开招聘事业单位工作人员实施方案

　　根据工作需要，经区委、区政府研究，决定面向社会公开招聘全供事业单位工作人员70名。依据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(中华人民共和国人事部第6号令)和《关于做好全省事业单位公开招聘高校毕业生工作有关问题的通知》(豫人社办〔2020〕33号)及省、市事业单位公开招聘有关规定，制定招聘工作方案如下：

　　一、招聘范围及计划

　　此次面向社会公开招聘全供事业编制工作人员70名，招聘职位及相关条件详见《2021年老城区公开招聘事业单位工作人员计划表》(附件1)。

　　二、报考条件

　　1、具有中华人民共和国国籍，拥护中国共产党的领导，热爱社会主义制度。

　　2、遵守国家宪法和法律，品行端正，爱岗敬业。

　　3、具有招聘职位所要求的普通高等教育学历(含经我国驻外使领馆和教育部承认的国外高校学历)。全日制技工院校高级工班、预备技师(技师)班毕业生，可分别参照相对应的同等大专、本科学历报考。

　　自2017年起，由国家统一下达招生计划的非全日制研究生与全日制研究生学历具有同等法律地位和相同效力。

　　4、具有招聘职位所要求的专业。对报考专业的审查原则上以毕业证上记载的专业名称为准。专业条件依据教育部和国务院学位办下发的《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》、《普通高等学校本科专业目录》、《学位授予和人才培养学科目录》执行。对于专业目录、学科目录中没有具体对应的自设学科(专业)和境外留学专业，参照主要课程、研究方向、学习内容和职位专业需求等进行审核确定。

　　5、符合招聘职位所要求的年龄条件。

　　年龄要求在18周岁以上，30周岁以下指1991年9月1日及以后至2003年9月1日以前出生人员。

　　年龄要求在18周岁以上，35周岁以下指1986年9月1日及以后至2003年9月1日以前出生人员。

　　6、报考面向2021年应届毕业生及择业期内未落实工作单位毕业生职位的，须是2019年、2020年、2021年毕业的国家计划内统一招生的普通高校毕业生。

　　7、身体健康，具备适应职位要求的身体条件，符合体检要求。

　　8、具有招聘职位要求的其他条件。

　　9、有下列情形之一的不得报考：

　　(1)现役军人、未毕业在校生；

　　(2)刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员；

　　(3)尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员；

　　(4)曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为不满5年的人员；

　　(5)国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·儿科专家提醒：孩子不小心掉下床 家长先别急着抱起
  • ·反复出现不明原因偏头痛者，要警惕心脏卵圆孔未闭
  • ·患镜面舌的她双手发麻、走不稳路 这是缺乏维生素B12
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    新闻排行
  • 牡丹桥东半幅大修完工正式通车【组图】
  • 雨来了！洛阳市气象局发布重要天气报告
  • 中秋节，洛阳这些体育场馆免费开放
  • 洛阳天津路小学课后延时服务让学生看...
  • 市直事业单位招聘！涉及洛阳30个委局5...
  • 太造了！飞雪山、越高原，洛阳这种无...
  • 洛阳举办重点企业紧缺人才招聘会 10大...
  • 拖离！洛阳万达广场周边非机动车别乱...
  • 全供事业编制！洛阳老城区公开招聘工...
  • 宜阳县贾院村 漫山柿子别样红
    		•
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    美丽的小白花

    周公路变美了

    大花马齿苋

    夕阳归途
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605