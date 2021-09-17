为满足我市事业单位工作需要，经市委、市政府同意，决定面向社会为市直事业单位招聘工作人员86名。

2021年洛阳市市直事业单位公开招聘工作人员公告

为满足我市事业单位工作需要，经市委、市政府同意，决定面向社会为市直事业单位招聘工作人员86名。依据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(中华人民共和国人事部第6号令)、《中共河南省委组织部中共河南省委机构编制委员会办公室河南省人力资源和社会保障厅关于做好全省事业单位公开招聘高校毕业生工作有关问题的通知》(豫人社办〔2020〕33号)及省、市事业单位公开招聘有关规定，现制定公告如下：

一、组织领导

本次考试招聘工作在市委、市政府的领导下，由中共洛阳市委组织部、洛阳市人力资源和社会保障局、各主管委局及用人单位共同组织实施。

二、招聘计划和职位

此次市直事业单位公开招聘涉及30个委局53家单位，招聘人数86人。各单位具体招聘岗位要求、条件和人数详见《2021年洛阳市市直事业单位招聘工作人员职位表》(附件1)。