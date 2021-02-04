传承节日文化 唯盼“人月两圆”

“月好共传唯此夜，境闲皆道是东都。”1000多年前，白居易在洛阳写下诗作《八月十五日夜同诸客玩月》，描绘出东都洛阳中秋月夜的美景。一年一度的中秋佳节快要到来，今天，咱们来了解一下古时洛阳的中秋节。

民国时期木质月饼模子

“月好共传唯此夜，境闲皆道是东都。”1000多年前，白居易在洛阳写下诗作《八月十五日夜同诸客玩月》，描绘出东都洛阳中秋月夜的美景。一年一度的中秋佳节快要到来，今天，咱们来了解一下古时洛阳的中秋节。

“中秋”最早见于《周礼》

在洛阳，中秋节有传承千年的节俗文化。

洛阳周公庙博物馆馆长田国杰介绍，中秋节与洛阳有千丝万缕的联系，如最早见于《周礼》的“中秋”一词，就始于周公在洛阳制礼作乐时。

清乾隆时期《洛阳县志》中提道：“中秋，祭月，供月饼瓜果。”中秋节前，正是各种瓜果成熟之时。清朝至民国时期，洛阳瓜果市场集中在鲜果市街和集市街一带，孟津梨、伊阳(今汝阳)枣、偃师葡萄、洛宁栗子等产量高、质量好，均在中秋节前行销洛阳，丰富了洛阳的节日市场。

中秋节晚上，明月高升之时，人们陈列瓜果和月饼以祭月。田国杰介绍，祭月之时，由家长带领全家向月神行礼，然后家长将月饼按人数分切成块，每人一块，如有人不在家即为其留下一份，表示合家团圆。祭月之后，一家人分食月饼，谓之“愿月”或“圆月”。吃月饼的同时，不忘顺手将煮熟的豆荚撒到房顶上，据说，这是送给玉兔的饲料。

月神传说源于河洛

一些重要的赏月点还成为名胜，如洛阳城区的天津晓月、偃师的缑山夜月、新安的函谷晓月等。在这里，人们一代又一代地讲述着嫦娥的故事。

据我市历史学者介绍，嫦娥是远古时期的洛阳女儿，嫦娥奔月是产生在河洛大地上的美丽传说。《山海经》称，嫦娥是帝俊(帝喾)之妻常羲(又作常仪)所生。帝喾(kù)的都城，在今洛阳市偃师区高庄社区。因此，嫦娥生于偃师，是一位美丽的洛阳女儿。

在道教形成后，嫦娥作为月神的地位进一步巩固，被称为太阴星君、太阴元君等。同时，月亮的圆满被认为是“运而无穷”“幸福如意”的象征。因此，爱月、赏月、祭月自然成为中华传统文化中极富民俗特色的精粹所在。

应节美食自制月饼

明清时期，中秋节是与春节齐名的重要节日，月饼成为中秋节正式的应节食品，并逐渐在民间流行。

在洛阳民俗博物馆民间工艺厅内，就有民国时期人们使用的木质月饼模子。洛阳民俗博物馆馆长赵光付介绍，这件木质月饼模子为椭圆形，带柄，中间部分内挖圆形凹槽，底部采用阴刻技法装饰“中秋月饼”字样及兰草花纹，雕工细腻，图案简洁大方。

自制月饼过程并不复杂：先用面粉做皮，然后包上白糖、芝麻、桂花等，随后放进月饼模子里压制上月亮、桂树、兔子、中秋等图案或文字，最后放在锅内烙制。这种月饼，就是洛阳传统月饼，也称“老月饼”。

中秋是个团圆的节日，无论是祭拜祈福还是相聚欢庆，穿越千百年的时光，都不过是对“人月两圆”的美好希冀。（记者 智慧 见习记者 梁笑宇 文/图）