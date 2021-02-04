2021年洛阳市公交出行宣传周活动启动

昨日，2021年全市公交出行宣传周活动启动仪式在定鼎门遗址博物馆广场举行。 昨日，2021年全市公交出行宣传周活动启动仪式在定鼎门遗址博物馆广场举行。 近年来，我市积极创建国家公交都市示范城市，打造公交品牌，推出“学习强国”主题车厢，开通多样化公交线路，实现手机支付和多种手机App实时查询；先后建设公交爱心驿站、流动哺乳间、IC卡自助充值机；在南昌路、王城大道、河洛路等道路上建设完成3条公交专用道，为公交提速提供强有力支撑。 今年活动主题为“倡导绿色出行、促进生态文明”。活动方案要求，从即日起至月底，在全市开展“绿色出行”主题宣传、绿色出行公益宣传大赛等活动。 在活动期间，市公交集团、市轨道交通集团、洛阳交运集团、市出租车协会将与支付宝、美团、微信、银联等企业合作，推出绿色出行礼包、优惠卡等，引导市民优先选择绿色出行。今后，我市相关部门将适时开通更多定制公交、社区公交、校园公交等多样化公共交通服务；以主城区为重点，严查机动车闯红灯、争道抢行、不按规定让行及违法占用公交专用道等行为。 市交通运输局相关负责人介绍，近期，相关惠民措施将陆续推出。市民可关注本报相关报道，了解最新信息。(记者 赵硕 通讯员 闫国定)