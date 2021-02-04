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洛阳市全面启动乡村振兴主题培训工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.17 08:41

　　14日，全市村党组织书记乡村振兴专题培训班在栾川县伏牛山乡村振兴人才教育中心开班，标志着我市全面启动乡村振兴主题培训工作。

　　举办该培训班是市委组织部贯彻落实全市乡村振兴工作会议精神、实施“农村基层干部乡村振兴主题培训计划”的具体举措和做好村“两委”换届“后半篇文章”的内在要求。该培训班分2期举办，每期5天，将培训村党组织书记500名。培训内容包括中央有关政策文件、全市乡村振兴重点任务安排、抓党建促乡村振兴等，旨在促进村党组织书记深刻认识全面实施乡村振兴战略的重大意义、目标任务、实践要求、方法路径，练就过硬政治能力、致富带富能力、服务群众能力，提升抓党建促乡村振兴的水平，推进我市乡村振兴各项任务落地见效。

　　市委组织部相关负责人表示，下一步，全市将分级分类开展乡村振兴主题培训，市级层面开展示范培训，县级层面开展全面培训或重点培训，乡镇层面开展兜底培训，做到培训对象全覆盖。同时，对乡村干部重点开展乡村振兴能力培训，对农村党员群众重点开展技能培训；充分发挥党校主阵地、主渠道作用，用好专业培训机构，灵活采取集中培训、辅导讲座、在线学习等方式，探索开展高端式、精准化、小班额培训，切实提升基层干部推动乡村振兴的能力。(记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 赵明)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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