汝阳乡村游 再添好去处

秋日的阳光照耀着汝阳县大虎岭。近日，记者站在大虎岭石林景点对面新修的观景平台上，放眼望去，一片辽阔，远远地看到了洛阳城南的万安山。

秋日的阳光照耀着汝阳县大虎岭。近日，记者站在大虎岭石林景点对面新修的观景平台上，放眼望去，一片辽阔，远远地看到了洛阳城南的万安山。

“这是汝阳县陶营镇大虎岭体育休闲小镇项目施工现场，也是奥运冠军鲍珊菊的家乡，再有不到一个月，这里将举办各种体育休闲比赛。”负责修建木栈道的工作人员告诉记者。

大虎岭体育休闲小镇(公园)，是以汝阳县陶营镇上坡村为中心，依托区域内丰富的自然生态资源和非遗民俗文化，注入体育休闲元素，打造集体育休闲、农俗体验、研学科考、户外运动、山居民宿等于一体的汝阳乡村旅游新的好去处。

“项目分三期完成。目前，一期已完成石林景点的观景平台、观景木栈道、大虎岭徒步步道、停车场、主要道路绿化提升施工，预计9月底全面完成，对外开放。”汝阳县陶营镇政府项目负责人介绍，依托此项目，下个月中旬，汝阳县将在这里策划组织大虎岭首届体育休闲文化旅游节，开展“7+2”全民体育休闲体验活动，即7项体育活动(太极拳表演、徒步活动、自行车赛、马拉松赛、垂钓比赛、篮球比赛、游泳比赛)和2项文化活动(摄影书画展、木偶戏和三弦铰子书非遗展演)。（记者 罗兴涛 通讯员 谢小伟）