洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

汝阳乡村游 再添好去处
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.17 08:33

　　秋日的阳光照耀着汝阳县大虎岭。近日，记者站在大虎岭石林景点对面新修的观景平台上，放眼望去，一片辽阔，远远地看到了洛阳城南的万安山。

　　“这是汝阳县陶营镇大虎岭体育休闲小镇项目施工现场，也是奥运冠军鲍珊菊的家乡，再有不到一个月，这里将举办各种体育休闲比赛。”负责修建木栈道的工作人员告诉记者。

　　大虎岭体育休闲小镇(公园)，是以汝阳县陶营镇上坡村为中心，依托区域内丰富的自然生态资源和非遗民俗文化，注入体育休闲元素，打造集体育休闲、农俗体验、研学科考、户外运动、山居民宿等于一体的汝阳乡村旅游新的好去处。

　　“项目分三期完成。目前，一期已完成石林景点的观景平台、观景木栈道、大虎岭徒步步道、停车场、主要道路绿化提升施工，预计9月底全面完成，对外开放。”汝阳县陶营镇政府项目负责人介绍，依托此项目，下个月中旬，汝阳县将在这里策划组织大虎岭首届体育休闲文化旅游节，开展“7+2”全民体育休闲体验活动，即7项体育活动(太极拳表演、徒步活动、自行车赛、马拉松赛、垂钓比赛、篮球比赛、游泳比赛)和2项文化活动(摄影书画展、木偶戏和三弦铰子书非遗展演)。（记者 罗兴涛 通讯员 谢小伟）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·儿科专家提醒：孩子不小心掉下床 家长先别急着抱起
  • ·反复出现不明原因偏头痛者，要警惕心脏卵圆孔未闭
  • ·患镜面舌的她双手发麻、走不稳路 这是缺乏维生素B12
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    新闻排行
  • 牡丹桥东半幅大修完工正式通车【组图】
  • 雨来了！洛阳市气象局发布重要天气报告
  • 中秋节，洛阳这些体育场馆免费开放
  • 洛阳天津路小学课后延时服务让学生看...
  • 市直事业单位招聘！涉及洛阳30个委局5...
  • 太造了！飞雪山、越高原，洛阳这种无...
  • 洛阳举办重点企业紧缺人才招聘会 10大...
  • 拖离！洛阳万达广场周边非机动车别乱...
  • 全供事业编制！洛阳老城区公开招聘工...
  • 宜阳县贾院村 漫山柿子别样红
    		•
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    美丽的小白花

    周公路变美了

    大花马齿苋

    夕阳归途
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605