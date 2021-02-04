“三清两建”强治理 —— 二论扎扎实实把乡村振兴抓起来

着眼于抓具体、抓深入，全市乡村振兴工作会议明确提出，紧紧扭住“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革这五个抓手，切实找准工作着力点。其中，以“三清两建”为抓手推进乡村治理被置于首位，意义不言而喻。

着眼于抓具体、抓深入，全市乡村振兴工作会议明确提出，紧紧扭住“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革这五个抓手，切实找准工作着力点。其中，以“三清两建”为抓手推进乡村治理被置于首位，意义不言而喻。

所谓“三清两建”，就是清资产、清“村霸”、清矛盾，建强农村经济合作组织、建强群众自治组织。现实中，包括我市辖区内的很多乡村，不同程度存在集体资产流失、矛盾易发多发等问题，特别是普遍面临着“散”的困境，缺乏有力有效的组织凝聚。乡村振兴的主体是农民，如果一个村子矛盾纠纷“剪不断、理还乱”，如果一个村子人心涣散、一盘散沙，就难以心往一处想、劲往一处使，乡村又谈何振兴。从一定角度看，开展“三清两建”，破解的正是乡村治理的失序失效，弥补的是组织的缺席缺位。

乡村振兴，根基在治理。事实上，抓“三清两建”的过程，也是“破”与“立”的过程。正如我市伊川，真刀真枪地“破”，今年4月以来收回集体土地12.2万亩、房产16.1万平方米等，家底清了、民心稳了，涉农信访直线下降；再如湖南新宁，风风火火地“立”，建立以村委会、劝导队等为主体的“三会三队”，组织强了、人心齐了，干部群众拧成一股绳……一“破”一“立”中，治理迎来蝶变，乡村面貌一新。

乡村治，百姓安，发展顺。抓牢“三清两建”这个抓手，以强化基层党组织领导为牵引，以建强农村经济组织和村民自治组织为纽带，画好同心圆，探出好路子，把农民的精气神激发出来，把乡村治理的活力激发出来，我们就能以治理“强起来”推动乡村“兴起来”！(洛平)