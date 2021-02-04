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徐衣显主持召开专题会议研究重大交通项目规划建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.17 08:25

徐衣显主持召开专题会议研究重大交通项目规划建设工作
夯实基础支撑打造高能级交通枢纽
推动优势再造发展高水平枢纽经济　　

　　昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开专题会议，研究重大交通项目规划建设工作，强调要抢抓构建新发展格局、新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略机遇，坚持以人为本，立足区位特征，强化基础支撑，提升综合效益，以高质量项目建设构建高能级综合枢纽，促进人流、物流、资金流、信息流、技术流等高效集聚，厚植枢纽经济发展新优势，加快打造全国重要综合交通枢纽。

　　会议研究了呼南高铁豫西通道规划建设工作。徐衣显强调，呼南高铁豫西通道是洛阳构建“十”字形高铁枢纽的关键骨架，是“建强副中心、形成增长极”的重要支撑，要结合城市空间规划，综合未来发展需求，细化优化建设方案，加强向上对接衔接，统筹项目建设与生态环保、文物保护，扎实做好项目可研、勘察设计招标、土地收储等前期，推动呼南高铁豫西通道项目早开工、早建设、早落地、早见效。

　　会议研究了城市轨道交通二期规划建设工作。徐衣显强调，地铁建设是顺应群众需要、提升城市能级的重大工程和民生项目，既要总结一期建设经验不足，优化工程节点布局，又要借鉴先进地区经验，做好资源开发利用，实现完善配套强功能、全面提升重品质、综合开发可持续，更好展示特色风貌、提升城市品质。

　　会议研究了洛阳机场三期扩建工作。徐衣显强调，改造提升洛阳机场，是扩大洛阳对外开放程度、提升国际文化旅游名城地位的迫切需要，要学习借鉴国内外先进经验，以国际视野推进洛阳机场三期扩建工作，航站楼设计要突出洛阳特色风貌，飞行区设施建设要满足4E级要求，围绕面向国际化的定位，深度研究客运规模和运营模式，加强与民航部门沟通对接，尽快签订协议，争取资金支持，建立工作台账，实施节点管控，确保二期尽快验收、三期加快启动，推动洛阳机场加速向国际客运中心机场目标迈进。

　　王琰君参加会议。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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