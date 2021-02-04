洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

帮人代办洛康码，填错信息怎么办？

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.17 08:46

　　近日，不少市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询使用洛康码过程中遇到的问题，记者请相关部门为您带来权威解答。

　　问：市民在使用洛康码时遇到问题，该咨询哪个部门？

　　答：涉及洛康码的相关问题，主要由洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部统筹部署，市政务服务和大数据管理局会同相关职能部门和技术支撑单位负责执行。市民有相关问题，可咨询0379-12345或市新冠肺炎疫情防控指挥部电话0379-65500150、65500135。

　　问：填写姓名、身份证号注册后，不显示洛康码怎么办？

　　答：市民如实填写信息申请洛康码后，相关平台会整合大数据生成绿码、黄码或红码。“家人代办”发码有延迟，一般清除缓存两个小时后能正常显示。如果市民按照正常流程注册却未显示洛康码，多跟手机系统有关，可刷新几次或更换手机登录查看，也可打电话咨询。

　　问：帮人代办时填错姓名或身份证号，如何修改？

　　答：市民通过支付宝首次注册洛康码，会被授权精准使用注册支付宝时的个人信息。目前，一个支付宝账户，可帮3名用户代注册洛康码。如在代办时填错身份信息，一旦提交，个人无法随意删改，仅能重新代办，并占用1个用户名额，请务必谨慎填写。

　　问：市民在外省接种新冠疫苗，洛康码为什么不显示接种信息？

　　答：市民在洛阳打过疫苗后，相关接种信息统一汇总在省疾控部门的数据库中。市民每次出示洛康码时，系统都要从省级平台调取接种疫苗记录。由于各省间的疫苗接种数据并未共享，所以会出现在外省接种疫苗后，洛康码不显示接种信息的情况。

　　问：在本人注册或帮他人代办时，不慎填错健康状况导致洛康码异常，怎么办？

　　答：可选择“重新填写”选项，但每人每天只有一次修改机会，请谨慎填写，填写不实信息将被追究法律责任。（记者 王博东）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·儿科专家提醒：孩子不小心掉下床 家长先别急着抱起
  • ·反复出现不明原因偏头痛者，要警惕心脏卵圆孔未闭
  • ·患镜面舌的她双手发麻、走不稳路 这是缺乏维生素B12
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    新闻排行
  • 牡丹桥东半幅大修完工正式通车【组图】
  • 雨来了！洛阳市气象局发布重要天气报告
  • 中秋节，洛阳这些体育场馆免费开放
  • 洛阳天津路小学课后延时服务让学生看...
  • 市直事业单位招聘！涉及洛阳30个委局5...
  • 太造了！飞雪山、越高原，洛阳这种无...
  • 洛阳举办重点企业紧缺人才招聘会 10大...
  • 拖离！洛阳万达广场周边非机动车别乱...
  • 全供事业编制！洛阳老城区公开招聘工...
  • 宜阳县贾院村 漫山柿子别样红
    		•
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    美丽的小白花

    周公路变美了

    大花马齿苋

    夕阳归途
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605