帮人代办洛康码，填错信息怎么办？

近日，不少市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询使用洛康码过程中遇到的问题，记者请相关部门为您带来权威解答。

近日，不少市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询使用洛康码过程中遇到的问题，记者请相关部门为您带来权威解答。

问：市民在使用洛康码时遇到问题，该咨询哪个部门？

答：涉及洛康码的相关问题，主要由洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部统筹部署，市政务服务和大数据管理局会同相关职能部门和技术支撑单位负责执行。市民有相关问题，可咨询0379-12345或市新冠肺炎疫情防控指挥部电话0379-65500150、65500135。

问：填写姓名、身份证号注册后，不显示洛康码怎么办？

答：市民如实填写信息申请洛康码后，相关平台会整合大数据生成绿码、黄码或红码。“家人代办”发码有延迟，一般清除缓存两个小时后能正常显示。如果市民按照正常流程注册却未显示洛康码，多跟手机系统有关，可刷新几次或更换手机登录查看，也可打电话咨询。

问：帮人代办时填错姓名或身份证号，如何修改？

答：市民通过支付宝首次注册洛康码，会被授权精准使用注册支付宝时的个人信息。目前，一个支付宝账户，可帮3名用户代注册洛康码。如在代办时填错身份信息，一旦提交，个人无法随意删改，仅能重新代办，并占用1个用户名额，请务必谨慎填写。

问：市民在外省接种新冠疫苗，洛康码为什么不显示接种信息？

答：市民在洛阳打过疫苗后，相关接种信息统一汇总在省疾控部门的数据库中。市民每次出示洛康码时，系统都要从省级平台调取接种疫苗记录。由于各省间的疫苗接种数据并未共享，所以会出现在外省接种疫苗后，洛康码不显示接种信息的情况。

问：在本人注册或帮他人代办时，不慎填错健康状况导致洛康码异常，怎么办？

答：可选择“重新填写”选项，但每人每天只有一次修改机会，请谨慎填写，填写不实信息将被追究法律责任。（记者 王博东）