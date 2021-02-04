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10月1日的火车票今起可购买
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 08:26

　　中秋节将至，国庆假期也在路上。昨天，记者从洛阳铁路部门了解到，按照火车票预售规则，今天即可购买10月1日的火车票，打算国庆假期出行的市民可以“抢票”了。

　　铁路部门提示广大旅客，目前铁路车票预售期为15天，9月16日即可购买国庆节前一天的车票。以此类推，9月22日、23日即可购买10月6日、7日的返程车票。建议出行时间灵活的旅客，可错开假期前两天和最后两天的客流高峰，安排错峰出行。

　　旅客可在同一起售时间通过铁路12306网站或手机客户端、电话订票、自动售票机、车站窗口和代售点方式购买火车票。火车票具体起售时间可通过铁路12306网站(含客户端)查询。

　　另外，此前受水灾和疫情影响停运的中铁郑州局动车组列车、普速列车，已全部恢复开行。铁路部门提醒，旅客出行前应及时了解出发地和目的地的疫情防控信息，合理安排行程。在旅途中，要加强个人防护，少聚集、勤洗手、戴口罩，共同营造健康、安全的出行环境。（洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 李华）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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