今日洛阳阴天有中雨，气温18℃到23℃。

又一轮雨水要来了！有网友在微信朋友圈吐槽：“自7月以来，洛阳几乎每逢周末就‘泡汤’。”

昨天，市气象局发布重要天气报告称，受高空低槽和地面持续冷空气影响，今天到19日，洛阳将出现明显降水天气过程。此次降水的集中时段为18日到19日白天，过程降水量50毫米到70毫米，局部地区80毫米到120毫米，以稳定性降水为主，最大小时雨强20毫米到40毫米。受此影响，气温也将“跌跌不休”，最高气温较前期下降8℃到10℃。气象部门提醒，有关部门和群众要防范局地强降水可能引发的次生灾害，农业部门需关注最新天气预报预警信息，做好秋收秋种各项工作。

如果认为这轮降水会把洛阳直接带入凉爽的秋天，恐怕要让您失望了。从20日开始，随着雨水退场，洛阳最高气温可能再度升为30℃左右。最后，来看看具体天气预报吧。

今天：阴天有中雨，气温18℃到23℃。

明天：中雨转大雨，夜里新安、洛宁、栾川有暴雨，东北风3级到4级，气温17℃到22℃。

19日：阴天有大雨，新安、孟津、栾川、嵩县有暴雨，偏北风3级到4级，气温16℃到20℃。

20日：多云转晴天，气温16℃到29℃。

21日：晴天间多云，气温17℃到32℃。

22日：晴天到多云，气温18℃到31℃。

23日：多云到阴天转雷阵雨，气温21℃到27℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）