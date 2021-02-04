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八大主题十期节目带您探索洛阳（行走洛阳 读懂历史之登场了洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.17 08:18

　　千年洛阳，青春登场。昨日，由爱奇艺、洛阳文保集团、洛阳广电传媒集团联合出品的《登场了！洛阳》发布会在我市举行。

　　作为一档全景式人文探索类综艺节目，《登场了！洛阳》用青春视角聚焦十三朝古都，以纪实与真人秀相结合的拍摄制作手法，通过年轻化表达，将传统文化融入现代综艺节目，从美学、美食、文风、城市等不同维度呈现洛阳城市魅力，旨在让更多年轻人认识洛阳、爱上洛阳。

　　作为爱奇艺“登场了”系列第二季，《登场了！洛阳》由汪涵担任探索团团长，IXFORM-罗一舟、IXFORM-唐九洲、IXFORM-连淮伟、IXFORM-刘隽、李浩源五位探索团成员倾情加盟，开启为期三个月的洛阳探索之旅。探索团将通过八大主题十期节目，带领观众穿越历史，感受洛阳这座千年古都的魅力。

　　活动现场，探索团团长汪涵通过VCR推介《登场了！洛阳》，探索团成员IXFORM-罗一舟、IXFORM-唐九洲、IXFORM-刘隽、李浩源和节目嘉宾宋轶亮相舞台，分享节目录制感受，并现场进行考古盲盒挑战。活动中，IXFORM-罗一舟、IXFORM-唐九洲、IXFORM-刘隽、李浩源和宋轶还被授予“洛阳文化旅游推广大使”称号。

　　据悉，《登场了！洛阳》还邀请了龙门石窟研究院院长史家珍、洛阳博物馆馆长李文初、二里头考古工作队队长赵海涛、国家级非遗项目洛阳水席代表性传承人姚炎立担任探索团导师，与探索团成员一起感受洛阳深厚的文化底蕴，探寻洛阳鲜为人知的历史故事。

　　《登场了！洛阳》首期节目已于9月15日上线播出。9月15日起，每周三中午12点爱奇艺VIP会员抢先看，次日12点转为免费观看。(记者 李冰 见习记者 梁笑宇 通讯员 周亚伟)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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