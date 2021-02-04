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洛阳全面开展证明事项告知承诺制工作（未来五年 你我展望）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.17 08:18

　　近日，市民张先生前往西工区政务服务中心市场监管窗口办理公司设立登记，签署住所(经营场所)申报承诺书后，不用再提供住所(经营场所)使用权取得方式的相关证明材料，这得益于我市实行的证明事项告知承诺制。

　　“张先生公司的经营场所是租赁的，以往，办理公司设立登记，需要提供租赁合同。”该窗口工作人员说，如今，公司设立登记、公司变更(备案)登记等14项行政事项实行告知承诺制，当事人不用再提供住所(经营场所)合法使用证明，只用现场填写一份制式的住所(经营场所)申报承诺书即可。

市民在政务服务中心办理业务

　　自8月中旬起，我市全面开展证明事项告知承诺制工作，市、县两级证明事项告知承诺制清单陆续公布，帮助办事群众、企业精简办事材料，提高办事效率。

　　记者了解到，我市市级证明事项告知承诺制清单共99项内容，各县、区证明事项告知承诺制清单均有数十项内容，涉及市场监管局、教育、人社、公安、司法等多个部门。与企业、群众办事密切相关的户籍管理、市场主体准营、社会保险、社会救助、健康体检等多项证明事项可以实行告知承诺制。

　　近年，我市积极推进法治政府建设，以便民、利民、惠民为出发点，扎实开展“减证便民”行动，取消了一批证明事项。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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