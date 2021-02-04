洛阳举办重点企业紧缺人才招聘会 10大岗位最缺人

16日，洛阳市举办重点企业紧缺人才秋季专场招聘会，65家重点企业共提供5176个就业岗位。
16日，洛阳市举办重点企业紧缺人才秋季专场招聘会，65家重点企业共提供5176个就业岗位。
16日，洛阳市举办重点企业紧缺人才秋季专场招聘会，65家重点企业共提供5176个就业岗位。
招聘会上午9点开始，市民李先生提前半个小时就到了人力资源市场门口。他今年32岁，此前在江苏一家机械制造企业做技术工，一周前刚辞职回洛阳，打算找份稳定的工作。“我刚回来就听说今天要举办招聘会。”李先生说，参加本次招聘会的企业中，有几家给的薪资待遇都比较接近自己的预期，但最终选择哪家企业，他要再慎重考虑。
这场招聘会，不仅求职者关注，用人企业也踊跃报名。市人力资源和公共就业服务中心负责人介绍，因现场展位有限，他们选出65家急需用人的重点企业参加现场招聘会，其他企业则以网络招聘会的形式参加，在洛阳人才网和洛阳就业网上发布招聘信息。
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