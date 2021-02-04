中秋节，洛阳这些体育场馆免费开放

洛报融媒记者16日下午从洛阳市体育局获悉，今年中秋节当天，洛阳市体育中心、西工体育场等体育场馆将免费对外开放。
洛报融媒记者16日下午从洛阳市体育局获悉，今年中秋节当天，洛阳市体育中心、西工体育场等体育场馆将免费对外开放。
洛报融媒记者16日下午从洛阳市体育局获悉，今年中秋节当天，洛阳市体育中心、西工体育场等体育场馆将免费对外开放。部分场馆需提前预约，健身爱好者要遵守各场馆(地)规定，落实疫情防控相关要求，凭绿色健康码进场，并携带相关运动器材。
据介绍，新区网球馆(包括室外网球场地)、新区体育场比赛场及训练场、新区多功能运动场、新区游泳馆、新区体育馆、水分子游泳中心均需提前1天电话预约，不接受现场预约。
【需要预约的相关场馆】
新区体育场(比赛)场地
开放项目：足球、田径、毽球
开放时间：6:00至18:00
预约电话：65920286
新区体育场(训练)场地
开放项目：足球、田径
开放时间：6:00至15:00
新区多功能运动场
开放项目：五人制足球、篮球
开放时间：6:00至22:00
预约电话：65920296
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