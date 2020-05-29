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同比增长73.7%！洛阳前八个月进出口“成绩单”出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.16 19:33

　　16日，洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前八个月，洛阳进出口总值为159.8亿元人民币，同比增长73.7%，高于全省整体增速26.9个百分点。

　　其中，洛阳前八个月出口137.8亿元，同比增长76.9%，高出全省出口整体增速33.7个百分点；进口22亿元，同比增长56%，高于全省进口整体增速2.8个百分点；8月单月进出口24.7亿元，同比增长118%。

　　在贸易方式上，洛阳以一般贸易为主，前八个月完成一般贸易进出口154亿元，同比增长87.6%。

　　在贸易主体上，洛阳民营企业前八个月完成进出口129.9亿元，同比增长94.8%，占全市进出口总值的81.3%；国有企业进出口24.4亿元，同比增长20.1%。

　　在贸易对象上，前八个月，洛阳对东盟进出口32.1亿元，同比增长79.6%；对欧盟(不含英国)进出口24.7亿元，同比增长35.7%；对美国、韩国和印度分别进出口18.8亿元、10.3亿元和5.2亿元，分别同比增长224.9%、193.4%和92.6%。

　　在贸易商品上，洛阳前八个月出口以机电产品和高新技术产品为主，其中机电产品出口55.5亿元，同比增长41.9%。在高新技术产品领域，洛阳完成材料技术(硅片等)出口10.3亿元，同比增长40.4%。

　　今年前八个月，得益于洛阳宏兴新能年产60万吨芳烃项目等的加速推进，洛阳还实现进口轻循环油7.7亿元，去年同期无进口；进口铌铁2.9亿元，同比增长19.9倍；进口碳布0.8亿元，同比增长99.1倍。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 李娟 罗梁飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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