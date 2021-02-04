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太造了！飞雪山、越高原，洛阳这种无人机可载重200多公斤
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.16 19:35

　　“检查飞机状况，准备，起飞！”16日上午，在青海省昆仑山玉珠峰脚下，伴随着震耳的轰鸣声，一架大型工业无人直升机腾空而起。

　　北京航空航天大学直升机研究所副所长、洛阳豪沃航空科技有限公司董事长王放目光紧紧跟随直升机，时刻观察直升机飞行状态。他配合着联勤保障部队，操控飞机飞往指定位置，执行投送任务。

　　自2006年起，王放开始研发大型工业无人直升机，至今已有15年。截至目前，他已陆续研发成功6型直升机，最大起飞重量达到2吨，航时最高可达5小时，填补了国内相关领域的多项空白。

　　2019年，作为“河洛英才计划”引进团队，王放率团队来到洛阳，落户伊川北航智能装备产业园，推动大型工业无人直升机在洛实现产业化。

　　对朝夕相处的“伙计”，王放亲切地叫它“大飞机”。所谓大，是与以拍摄为需求的小型无人机相对比的。以王放团队研发的一款F500大型工业无人直升机为例，起飞重量可以达到500公斤以上，机体本身自重240公斤，可载起基本和自重相当的货物。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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