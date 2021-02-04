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洛阳新增两个退役军人就业创业园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.16 18:50

　　16日，洛阳市退役军人事务局在863创智广场、洛阳国家大学科技园挂牌成立两个退役军人就业创业园。目前，洛阳市退役军人就业创业园达26家。

　　据悉，洛阳市退役军人就业创业园通过政府主导推动、园区响应支持、退役军人参与的模式，充分运用科技园优质资源，在创新资源集成、科技成果转化、科技创业孵化、创新人才培养和开放协同发展上持续发力。

　　洛阳市退役军人就业创业园成立后，着力打造集“教育培训咨询中心、就业服务中心、创业孵化中心、金融服务中心、科技服务中心、产业发展中心”为一体的退役军人就业创业综合性服务平台，不断完善退役军人就业创业各项服务工作，强化退役军人创业服务力度，实现“就业+创业+培训”三位一体、互联互通、良性循环，更好实现退役军人自身价值、助推经济社会发展、服务国防和军队建设。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 李明豫 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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