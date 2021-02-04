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洛阳发布中秋国庆期间食品安全消费警示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.16 18:54

　　中秋、国庆“双节”即将来临，外出旅游、家庭聚餐等群体性用餐增多，食品消费量增大，食品安全问题易发。今日，洛阳市市场监管局发布食品安全消费提醒。

　　●疫情防控莫放松

　　要充分认识当前疫情的复杂形势，继续紧绷疫情防控这根弦，严格执行疫情防控要求，做好自我防护，戴口罩、勤洗手，测体温、保距离。外出就餐时尽量采用自助、分餐，自觉使用公勺公筷，严防疫情传播扩散。进入商场超市、农贸市场等公共场所，要主动配合测体温、出示健康码、戴口罩、保持安全社交距离。

　　●选购食品需谨慎

　　购买食品时要到证照齐全、信誉度高的商场、超市，不要图方便和便宜购买街头巷尾摊贩来路不明的食品；网购食材要选择信誉度高的商家购买；要查看食品外包装是否完整、无破损，印刷清晰、规范。不要购买包装破损、标识不清的食品，不要购买胀袋、鼓包和变形等包装异常的食品；预包装食品应查看食品外包装上的生产许可证标志；注意食品的生产日期、保质期、生产单位等标识内容；谨防“洋标签”食品，凡是我国境内售卖的进口食品必须具有中文标识；购买散装食品要查看外包装上的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。直接入口的食品要有防蝇、防尘设施并且有专用工具售货；选购酸奶等对贮存条件有特殊要求的食品时，要留意商家是否按照标签说明的贮存条件进行贮存。

　　●外出就餐多注意

　　外出就餐时要注意疫情防控，用餐前应洗手，要求餐饮服务提供者提供公筷公勺；选择持有有效期内《食品经营许可证》或《食品小经营店登记证》的餐饮单位就餐；点餐要注意荤素搭配，营养合理；用餐时应注意分辨食品是否变质、有异物，不吃感官异常和未烧熟煮透的菜肴，慎重选择熟卤菜和凉菜冷食；切勿食用违禁食品，少吃或不吃生食水产品；切忌暴饮暴食、过量饮酒。要按需点菜，避免浪费，餐后主动打包，光盘为荣，培养良好的节约习惯。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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