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中秋假期，洛阳市图书馆备齐文化大餐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.16 18:10

　　共度团圆佳节，品味中秋文化。为喜迎中秋佳节的到来，洛阳市图书馆在中秋假期为读者安排了多场精彩纷呈的文化活动。

　　具体活动安排如下：

　　线下活动

　　1.《核心与引领者：二里头文化的历史位置》文化讲座

　　时间：9月19日(周日)15：00至17:00

　　地点：洛阳市图书馆一楼第一报告厅

　　内容：本讲座主要通过自身的“王朝气象”、二里头文化的统治网络、划时代横空出现的过程、对各方文化兼收并蓄的胸怀、对商周时期中原与四方文明的深远影响五个方面阐述二里头文化的核心地位与引领作用。

　　2.“好家风亲子课堂”

　　时间：9月19日(周日)上午9:00至11:00

　　地点：洛阳市图书馆东南角青少年阅览室

　　内容：一楼举办儿童课堂，包括传统文化绘本故事会、读诵《弟子规》等内容；二楼举办家长课堂，对《朱子治家格言》进行读书分享。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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