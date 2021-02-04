数十只大马蜂飞入居民家中 神鹰救援队把它的老窝给端了【视频】

今天下午，洛报融媒记者从偃师神鹰救援队获悉，刚刚，他们完成了一场紧急救援。

今天下午，洛报融媒记者从偃师神鹰救援队获悉，刚刚，他们完成了一场紧急救援。

今天上午，偃师神鹰救援队接到偃师区高龙镇绿景小区业主的救援求助。业主介绍，自家窗口屋檐下有一个大型马蜂巢穴，蜂种为带有毒性的大夜蜂，原本马蜂与他们一直“和平共处”，直到今天家人在开窗户通风过程中，数十只马蜂突然飞进卧室，严重威胁和干扰了他们的正常生活。

得知业主诉求后，偃师神鹰救援队多名队员携带专业装备，立刻出动来到业主家中，在换上专业的防护服后，依照专业流程将马蜂窝摘下，并且喷洒消杀药剂避免马蜂再回巢。

截至洛报融媒记者17时发稿前，在偃师神鹰救援队的帮助下，业主家中的数十只马蜂也已被驱赶出房间。（洛报融媒记者 王若馨 通讯员 王雷 文/图/视频）