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看点多多！来洛龙过中秋，体验“梦回隋唐”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.16 17:57

　　9月19日至21日，“梦里隋唐 洛阳里坊”洛龙区隋唐里坊民俗节暨新乡贤返乡考察投资欢迎会，将在洛龙文化双创产业园开幕，邀请广大市民及游客共赴一场古今交融的中秋盛宴。

　　为期三天的活动都有哪些亮点？洛报融媒记者提前为您打探。

　　19日，洛龙文化双创产业园举办在外乡贤返乡考察投资活动。洛龙区将邀请30余名在外洛阳乡贤共游民俗节，品美食、赏美景，近距离感受家乡文旅事业的蓬勃发展，为乡贤返乡创业提供考察机会和服务支撑。当天晚上，园内开办“与先贤同行”活动，主持人将现场向市民及游客发放线索卡，在园区打卡合照并回答指定问题即可参与抽奖。

　　20日晚，园内将举办“中秋诗会”活动，市民及游客围绕中秋题材进行诗词接龙，带领大家了解中华诗词的魅力与底蕴，挑战成功者可参与抽奖，有机会获得“中秋盲盒好礼”。

　　21日晚，园内将举办“玉兔贺中秋”活动，主持人带领市民及游客用彩纸折“玉兔”，展示大家的手工能力，完成之后将有机会获得精美文创等“中秋盲盒好礼”。

　　活动期间，园区内还将呈现歌舞盛宴，既有古风古韵的唐风歌舞，也有本土“网红”乐队的“现代摇滚风”表演。值得关注的是，活动现场还有许多身穿汉服的NPC，随机向游客发布简单“任务”，解锁趣味小游戏。活动诚邀全城的汉服“同袍”在园区内汇聚，于夜晚执灯相见，在传统与时尚的碰撞中，共度中秋佳节。

　　除了好玩的和好看的，园区还将上演美食的狂欢。全新打造的“隋唐里坊市井街集”集合了水席大赛获奖店家和本土网红小吃，带来多样化的味觉体验。

　　中秋佳节，相约洛阳里坊，在街区商铺间漫步，与汉服“同袍”擦肩，品味特色小吃，参与趣味游戏，共赏传统文化。（洛报融媒记者 李冰 见习记者 李雅君）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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