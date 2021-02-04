@洛阳人，洛阳市场月饼抽检结果出炉

本月初，洛阳市市场监管局委托第三方检测机构，在全市范围内组织开展月饼食品安全专项监督抽检。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，目前抽检结果已经出炉，均为合格。

本月初，洛阳市市场监管局委托第三方检测机构，在全市范围内组织开展月饼食品安全专项监督抽检。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，目前抽检结果已经出炉，均为合格。

据了解，这次抽样场所为全市范围内多家食品生产企业、商超、农贸市场和餐饮单位等，重点检测项目有酸价、过氧化值、防腐剂、微生物、铝的残留量等近20个。与此同时，该局组织对节日期间消费量大的乳制品、水果等产品进行了食品安全专项监督抽检，包含月饼在内共计抽检100批次，涉及全市30家食品生产经营企业，经检验全部合格。

中秋节将至，月饼作为传统节令食品进入消费高峰期。市市场监管局12315指挥中心发布消费提醒，建议消费者科学、理智选购月饼。