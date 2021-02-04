中秋假期，洛阳博物馆线上活动等您参与

中秋假期近在眼前，您打算怎么过节？刚刚，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，这个中秋假期，该博物馆将推出两场线上活动，期待大家参与。

中秋假期近在眼前，您打算怎么过节？

刚刚，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，这个中秋假期，该博物馆将推出两场线上活动，期待大家参与。

●中秋节视频特辑

活动时间：19日10时上线

主要内容：中秋节赏月，也可以赏铜镜。在古代，不少铜镜上被刻上月宫、桂树等形象，承载着我国深厚的中秋文化意蕴，凝结了时代的审美趣味和工艺智慧，成为一件件传世珍品。洛阳博物馆讲解员将通过短视频形式，带领大家一起寻找藏在博物馆铜镜里的月亮。

观看渠道：洛阳博物馆官方微博、微信公众号。

●线上云课堂

活动时间：21日10时上线

主要内容：《东京梦华录》曾记载宋代人通宵达旦庆祝中秋节的场景，其中有一项重要的节庆习俗——赏灯。中秋节赏灯，大多是指中秋夜放水灯，家家户户的水灯漂浮在水上，将水道点缀得如同天上的银河。水灯如繁星点点，也照亮人心。这节云课堂，洛阳博物馆的讲解员“小姐姐”将带领大家一起了解中秋节的传统习俗——放花灯。活动中，您还可以学习用彩纸折出一个个美丽的莲花灯。

观看渠道：洛阳博物馆官方微博、微信公众号。

值得一提的是，为了满足大家假期逛博物馆的需求，20日(下周一)不再按照周一惯例闭馆，您可提前预约到洛阳博物馆参观。前几天，洛阳博物馆刚刚迎来一位新的工作人员——智能机器人“小萝卜”，她将在博物馆一楼等待大家光临。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 魏薇 文/图)