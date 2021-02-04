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赞！这场全省会议上，洛阳国家大学科技园作了典型发言
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.16 17:50

　　在14日召开的全省开发区高质量发展工作会议上，洛阳国家大学科技园作为河南省现代服务业专业园区的代表作了交流发言。

　　作为首批省级现代服务业专业园区，近年，洛阳国家大学科技园坚持创新驱动发展，积极培育壮大服务业新业态、新模式，打造了以大数据、人工智能、工业互联网等为主的现代服务业产业园区，形成了特色鲜明、优势互补的现代服务业发展格局。

　　突出平台载体功能，打造创新资源高地。着力打造“引进、培育、投资”三位一体的招才引智模式，目前已入驻企业600余家，孵化高新技术企业47家，引进各类人才500余名，成为区域新兴产业、科技企业和创新人才的集聚地。

　　突出产业服务提质，优化成果转化环境。通过国家技术转移示范机构、科技中介超市、国科微聘人力资源平台等特色服务平台，提供技术中介、科技成果转化、金融财税、产品供需对接等专业化服务，为企业集聚、要素融通、产业链完善提供有利条件。

　　突出“金融+产业”协同，助推新兴产业发展。设立5000万元的洛阳浩正科技创新股权投资基金和500万元的种子资金，重点支持先进制造、新材料等新兴产业，目前已投资中科慧远、视微影像、国科镁业等多家企业。

　　数智赋能传统产业，服务区域经济发展。聚焦洛阳先进制造业薄弱环节，引入行业龙头企业、新型研发机构、高层次人才团队，通过新技术带动传统产业“老树开新花”，有效推动传统产业转型升级。

　　“下一步，我们将认真贯彻落实全省开发区高质量发展工作会议精神，围绕产业发展需要，聚焦先进制造、新材料及关联产业，引进培育研发设计、检验检测、电子商务等生产性服务企业，壮大特色产业集群，着力打造一流的产业生态、创新生态，促进产业链、创新链、供应链、要素链、制度链共生耦合，提升产业聚集度和竞争力，持续为高质量发展提供新活力、新动能。”洛阳国家大学科技园董事长任慧宏说。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 化雅楠 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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