现役军人在洛阳持证可免费乘坐公交车

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：很多城市已经推行“现役军人可免费乘坐公交车等公共交通”的政策。在洛阳，现役军人能免费乘坐公交车吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：很多城市已经推行“现役军人可免费乘坐公交车等公共交通”的政策。在洛阳，现役军人能免费乘坐公交车吗？

市公交集团回复：公交集团已于9月1日开始实施，现役军人持证免费乘车。

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