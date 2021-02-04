洛阳第十四届运动会赛事恢复 部分比赛项目取消

洛报融媒记者16日从洛阳市体育局获悉，即日起，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会(以下简称洛阳十四运会)正式恢复，17日将举行射击、田径、羽毛球等项目比赛。
洛报融媒记者16日从洛阳市体育局获悉，即日起，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会(以下简称洛阳十四运会)正式恢复，17日将举行射击、田径、羽毛球等项目比赛。
洛报融媒记者16日从洛阳市体育局获悉，即日起，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会(以下简称洛阳十四运会)正式恢复，17日将举行射击、田径、羽毛球等项目比赛。
为落实常态化疫情防控要求，洛阳市参照第十四届全国运动会的模式，结合实际情况，对比赛项目进行调整，取消了青少年组、社会组和市直机关组部分项目的比赛。
洛阳市体育局有关负责人介绍，此次共取消了23个小项，涉及青少年组网球、乒乓球、武术套路、篮球、游泳、射击、空手道等。在社会组方面，将取消航海模型、广播体操、拔河、跳绳、围棋、中国象棋、扑克牌双升、轮滑、抖空竹等项目。此外，市直机关组的拔河、中国象棋、扑克牌双升等项目也被取消。
项目和赛程调整后，洛阳十四运会将保留田径、射击、羽毛球、太极拳、足球等23个大项。本届市运会开幕式将于10月11日在宜阳体育中心体育场举行，闭幕式将于10月19日在宜阳体育中心体育馆举行。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 沈鸿灿）
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