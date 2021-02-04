国网洛阳供电公司保电队员默默坚守“电”靓全运

“鹏霄，咱们要赶在出发前把6个小队发电车的现场保电方案都整理出来。”9月15日早上9时整，国网洛阳供电公司“十四运”供电保障支援队队长皇甫武军接到工作指令，洛阳公司小分队按照责任分工，对6处保电点“量身定制”编制发电车供电保障现场处置方案。

“鹏霄，咱们要赶在出发前把6个小队发电车的现场保电方案都整理出来。”9月15日早上9时整，国网洛阳供电公司“十四运”供电保障支援队队长皇甫武军接到工作指令，洛阳公司小分队按照责任分工，对6处保电点“量身定制”编制发电车供电保障现场处置方案。

当晚20时，举国关注的第十四届全国运动会在陕西西安奥林匹克体育中心盛装启幕。“编发的方案根据‘一队一策’要求，对每个保电小分队准备工作、发电车 运行维护、应急处置3项要点工作都进行了梳理明确。”皇甫武军表示，洛阳小分队不但肩负着西安全运会保电点的保供电任务，每日支援队还要及时汇总、整理、 编制报送工作日报和采编新闻稿件图文等相关工作，“虽然承担的后续工作较多，但洛阳小分队4名队员深感使命光荣、责任重大，将会全力以赴为河南、为洛阳增 光添彩。”皇甫武军说。

40分钟的车程后，国网河南省电力公司供电保障支援队全体队员在第一保电点现场集结，队长一一宣读《发电车供电保障现场处置方案》，要求所有保障人员时 刻保持电话畅联，提前检查发电车机组、机油和电瓶并预热机组，配合国网西安供电公司检查变压器运行情况，发现隐患及时提出抢修建议，确保应急处置安全高 效。紧接着，队长为大家加油鼓劲，队员们纷纷表态：“全民全运、同心同行，‘电’靓全运、使命必达！”

“十四运”开幕式期间，保电点因 道路管制实施封闭，国网洛阳供电公司保电小分队坚守在岗，饿了用方便面充饥，渴了喝一口瓶装水，距离开幕式结束前的30分钟时间里，小分队将日报编制工作 搬到了保电工作现场，张鹏霄从背包里拿出手提电脑，连接手机网络信号，在发电车上与皇甫武军一起核对当日工作信息，与宣传队员仔细挑选照片和配发图片说 明，抓住有效时间高效推进责任分工开展。“今日事，今日毕，洛供人好样的！”小分队队员郭鹏飞用手机迅速拍下了眼前的一幕。

“这么高大上的盛会保电任务我们也是头次经历，我们人少、点多、面广，保电压力特别大，感谢洛阳同仁无私帮我们巡视检查高压线路，开幕式的顺利结束离不 开你们的付出和支持。”返回驻地之时，国网西安供电公司市东分公司灞桥供电所所长胡国涛向洛阳小分队队员们表达了感激之情，皇甫武军表示国网陕西省电力公 司出手援助河南“7.20”暴雨洪灾抢修，此次国网河南省电力公司来相助“十四运”保供电，洛阳与西安电网人将会因此缔结更深的友谊，而灯光璀璨的背后， 是每一位国家电网人共同默默坚守和付出的成果。(张静)④