雨来了！洛阳市气象局发布重要天气报告

今天上午，洛阳市气象局发布重要天气报告称，受高空低槽和地面持续冷空气影响，预计17日到19日，洛阳将出现明显降水天气过程。

今天上午，洛阳市气象局发布重要天气报告称，受高空低槽和地面持续冷空气影响，预计17日到19日，洛阳将出现明显降水天气过程。

此次降水，集中时段在18日到19日白天，过程降雨量50毫米到70毫米，局部地区80毫米到120毫米，以稳定性降水为主，最大小时雨强20到40毫米/小时。最高气温较前期下降8到10℃。

需防范局地强降水可能引发的次生灾害，同时提请农业部门关注最新天气预报预警信息，做好秋收秋种各项工作。

未来天气预报：

今天下午到夜里：阴天转阵雨或雷阵雨，宜阳、洛宁、栾川、嵩县有中雨，气温19℃～27℃。

17日(周五)：阴天有中雨，气温18℃～23℃。

18日(周六)：中雨转大雨，夜里新安、洛宁、栾川有暴雨，东北风3级～4级，气温17℃～22℃。

19日(周日)：阴天有大雨，新安、孟津、栾川、嵩县有暴雨，偏北风3级～4级，气温16℃～20℃。

20日(周一)：多云转晴天，气温16℃～29℃。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)