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全运会射击比赛 洛阳选手王亮摘得银牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.16 13:04

　　王亮在比赛中

　　第十四届全运会正式拉开大幕，各项比赛激战正酣。16日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，此前结束的全运会射击25米手枪速射决赛中，代表河南队参赛的洛阳选手王亮摘得银牌。

　　何正阳(右)在比赛中

　　男子25米手枪速射比赛是奥运会历史最悠久的项目之一，早在1896年第一届奥运会就被列为比赛项目。此次全运会比赛中，河南队共派出王夏芃、王亮、杨亿三名洛阳选手出战。在第一阶段比赛中，王亮仅名列第11名。不过，进入第二阶段后，王亮凭借稳定发挥，跃升至第6名，成功跻身最后的决赛。决赛前三组，王亮和两届奥运会铜牌得主——山东选手李越宏的发挥都非常出色，前第七组打完之后，王亮和李越宏并列第一，进入金牌战。第八轮，李越宏与王亮均打出五发全中，两人进入加赛。在压力极大的同分加赛中，对手李越宏最终顶住了压力夺冠，王亮获得银牌。

　　16日中午结束的全运会射击10米气手枪混合团体赛上，洛阳选手何正阳和陕西选手王倩组成的联合队在铜牌战上不敌贵州组合，名列该项目第四。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 沈鸿灿)(图片为视频截图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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