洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳4家企业获第四届中国质量奖提名奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.16 11:42

　　洛报融媒记者刚刚从洛阳市市场监管局获悉，今天上午举行的中国质量(杭州)大会上，第四届中国质量奖及提名奖获奖组织和个人名单揭晓，洛阳4家企业获得第四届中国质量奖提名奖。

　　这4家企业分别是：中信重工机械股份有限公司、中国一拖集团有限公司、中航光电科技股份有限公司、中国空空导弹研究院引战部件组。

　　中国质量奖是中国质量领域的最高荣誉，于2012年经中央批准设立，每两年评选一次，已开展了四届评选表彰活动。中国质量奖旨在推广科学的质量管理制度、模式和方法，促进质量管理创新，传播先进质量理念，激励引导全社会不断提升质量，推动建设质量强国。

　　2021年，国家市场监管总局会同国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、农业农村部、商务部等有关部门和单位，以及相关科研院所、社会团体等联合成立中国质量奖评选表彰委员会，组织开展第四届中国质量奖评选表彰工作。经过材料评审、陈述答辩、现场评审、审议投票等一系列客观、公平、公正的评选程序，最终99个组织和个人脱颖而出，获得第四届中国质量奖及提名奖。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·油上加油！放入支架20分钟后她长了新血栓
  • ·吃了又吃！ 父子俩先后被查出2型糖尿病
  • ·皮肤干痒还脱屑，他们患了同一种病
    • 洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    新闻排行
  • 明天开始，洛阳将迎来降雨降温天气
  • 23日起返校！河南科技大学发布通知
  • 嵩县德亭镇老道沟村：盘活生态资源 乡...
  • 镇级污水处理厂全覆盖！孟津区打造全...
  • 16日起，牡丹桥西半幅断行 东半幅正式...
  • 洛阳理工学院公布新生大数据 重名率最...
  • 市委常委会召开会议
  • 捡烟头兑换游乐体验券！洛阳8家公园发...
  • “三个一批”为洛阳高质量发展强支撑
  • 洛阳市涧河治理工程谷水至王湾段进入...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    夕阳野花

    秋游白鹿村

    苇莺

    兴洛湖乐道
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605