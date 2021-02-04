洛阳4家企业获第四届中国质量奖提名奖

洛报融媒记者刚刚从洛阳市市场监管局获悉，今天上午举行的中国质量(杭州)大会上，第四届中国质量奖及提名奖获奖组织和个人名单揭晓，洛阳4家企业获得第四届中国质量奖提名奖。

洛报融媒记者刚刚从洛阳市市场监管局获悉，今天上午举行的中国质量(杭州)大会上，第四届中国质量奖及提名奖获奖组织和个人名单揭晓，洛阳4家企业获得第四届中国质量奖提名奖。

这4家企业分别是：中信重工机械股份有限公司、中国一拖集团有限公司、中航光电科技股份有限公司、中国空空导弹研究院引战部件组。

中国质量奖是中国质量领域的最高荣誉，于2012年经中央批准设立，每两年评选一次，已开展了四届评选表彰活动。中国质量奖旨在推广科学的质量管理制度、模式和方法，促进质量管理创新，传播先进质量理念，激励引导全社会不断提升质量，推动建设质量强国。

2021年，国家市场监管总局会同国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、农业农村部、商务部等有关部门和单位，以及相关科研院所、社会团体等联合成立中国质量奖评选表彰委员会，组织开展第四届中国质量奖评选表彰工作。经过材料评审、陈述答辩、现场评审、审议投票等一系列客观、公平、公正的评选程序，最终99个组织和个人脱颖而出，获得第四届中国质量奖及提名奖。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真)