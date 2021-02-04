73.6万元！洛阳对旅行社“引客入洛”发放奖金

16日上午，在洛阳市旅行社“引客入洛”奖励发放暨复工复产启动仪式上，洛阳市文化广电和旅游局为14家旅行社发放奖金73.6万元。

16日上午，在洛阳市旅行社“引客入洛”奖励发放暨复工复产启动仪式上，洛阳市文化广电和旅游局为14家旅行社发放奖金73.6万元。

2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，全市旅行社受到较大冲击。今年暑期，受汛情、疫情双重影响，全市旅行社面临突发退团等情况，经营举步维艰。为帮助企业渡过难关，洛阳市文化广电和旅游局为旅行社暂退旅行社服务质量保证金1836万元，并协调相关委局为部分企业减免了部分房租、营业税等款项。

为支持旅行社应对疫情影响，快速恢复生产发展，拉动文旅消费，根据洛阳市文旅促消费活动及文旅消费券发放工作相关实施方案，洛阳市文化广电和旅游局对旅行社招徕的旅游团队进行了跟踪考核和验证，决定给予河南欢途国际旅行社有限公司等14家旅行社奖补73.6万元。

记者获悉，根据大数据预测，中秋、国庆“双节”期间洛阳游客数量将大幅增加。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘梦刚 文/图)